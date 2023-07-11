Эксперты наблюдают востребованность программы Минэкономразвития №1764 среди малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба ВТБ.

Программа Минэкономразвития №1764, по мнению экспертов, выступает самым массовым инструментом господдержки для малого и среднего предпринимательства. Так, к примеру, ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса за первые пять месяцев 2023 года 64,5 млрд рублей в рамках 1,7 тыс. соглашений, заключенных по программе льготного кредитования. По объему выдачи это в два с половиной раза больше, чем было годом ранее и на 80% — по количеству соглашений.

- Мы видим уверенный рост спроса на участие в программе среди клиентов и планируем наращивать число получателей и объемы поддержки, в том числе за счет цифровизации процесса выдачи таких кредитов, − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Самый большой объем кредитов, выданных в рамках программы, был зафиксирован в сфере обрабатывающего производства — 31,7 млрд рублей. На втором месте находятся предприятия транспортировки и хранения, которым удалось привлечь 12,2 млрд рублей. Компании в сфере торговли получили более 5 млрд рублей, а клиенты из гостиничного бизнеса и сферы общественного питания — 3,5 млрд рублей. Такую же сумму получили предприятия строительной отрасли.