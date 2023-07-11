Россияне стали чаще держать депозиты в юанях

Средняя сумма депозита составила 461 тысячу юаней. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным экспертов, в первом полугодии значительно увеличилось количество открытых депозитных счетов в китайских юанях, а также общая сумма хранящихся на них средств.

Так, в ВТБ за первые шесть месяцев открыли около 14,7 тысячи депозитов в юанях на общую сумму 6,7 млрд юаней. Теперь в банке в китайской валюте хранят 10,4 млрд.

При этом средняя сумма депозита составила 461 тысячу юаней. А средства обычно размещают на срок от полугода до года.

— Начавшийся в прошлом году тренд на дедолларизацию пассивов физлиц продолжается. Все чаще клиенты конвертируют свои накопления не только в рубли, но и валюту дружественных стран, самая популярная среди которых — юань. Российские вкладчики понимают, что сегодня такой способ диверсификации средств — самый надежный и доходный, — отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. —Учитывая текущую динамику спроса, мы ожидаем, что по итогам 2023 года совокупная доля рублей и юаней в нашем портфеле сбережений может увеличиться до 93%, а к концу 2025 года клиенты и вовсе практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро.