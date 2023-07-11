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НовостиПроисшествия11 июля 2023 17:35

В Донецке горит текстильный завод

Площадь пожара достигла 50 кв.м
Лейла МИРИШОВА
Площадь пожара достигла 50 кв.м

Площадь пожара достигла 50 кв.м

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Донецке Ростовской области на большой площади горит текстильный завод. ЧП случилось в АО «Донецкая мануфактура» вечером 11 июля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, здание воспламенилось около 19 часов. Сотрудники предприятия вызвали пожарных.

- На место направили 21 человека на семи спецмашинах, - добавили в ведомстве.

К приезду спасателей полыхало порядка 50 кв.м. Локализовать огонь удалось через час. Пожарные продолжают бороться с пламенем. По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал.

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