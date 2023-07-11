В Ростове будут судить мужчину, который выбросил сумку с телом сына

Мужчина постоянно истязал ребенка и жестоко с ним обращался. Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове-на-Дону осудят мужчину, выбросившего в сумке 8-летнего сына в реку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 11 июля.

Следствие установило, что подсудимый жил вместе с сыном, но его воспитанием не занимался. Мужчина регулярно избивал сына, не кормил, а если мальчик плохо себя чувствовал, то не занимался его лечением. За время такого обращения ребенок был истощен. В результате мальчик скончался. После чего, отец положил тело ребенка в сумку и сбросил в реку Темерник.

Спустя время местный житель обнаружил сумку с телом и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчину вскоре задержали. Его будут судить по трем статьям «Истязание», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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(Подробности)