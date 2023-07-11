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НовостиПроисшествия11 июля 2023 18:33

Пожар на текстильной фабрике в Донецке потушили спустя два часа

Пламя полностью ликвидировали к 20:40
Лейла МИРИШОВА
Пламя полностью ликвидировали к 20:40

Пламя полностью ликвидировали к 20:40

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В городе Донецке Ростовской области спустя два часа потушили пожар на текстильной фабрике. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП случилось около 19 часов 11 июля в АО «Донецкая мануфактура». Сотрудники предприятия вызвали спасателей.

На место прибыли два десятка пожарных на семи автоцистернах. К их приезду пламя охватило около 50 кв.м. Через час удалось локализовать пожар, еще через 40 минут - полностью ликвидировать возгорание.

В ведомстве уточнили, что ЧП обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.

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(Подробности)