В Ростове к остановкам городской электрички проложат дороги и тротуары

Планируется обустроить подходы к платформам Левенцовской, Развилке и Орджоникидзе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове проложат дороги и тротуары к остановкам городской электрички. Об этом 11 июля сообщает "Блокнот" со ссылкой на пресс-службу администрации донской столицы.

К обустройству подходов к платформам приступят в 2024 году. Речь идет об остановках, расположенных рядом с ЖК «Красный Аксай», и возле улицы Соловьиная. Власти не торопятся с работами в этих местах, так как сами платформы еще не построены.

Однако некоторые работы по обустройству подходов к платформам уже ведутся. У ЖК появилось освещение, сейчас рабочие строят дорогу. Жители «Красного Аксая» смогут добраться в центр города без пробок на электричке, пройдя вниз к остановке 600 метров.

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