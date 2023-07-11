В Батайске инспектор ГИБДД сбил 9-летнего ребенка

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Батайске инспектор ОГИБДД сбил 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 11 июля около 14:15.
По предварительной информации, сотрудник ДПС за рулем «Шкоды Октавия» двигался во дворе на улице Славы,7. В этот момент на проезжую часть выбежал 9-летний пешеход. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребенка.
Родители в медицинское учреждение не обращались. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данному факту проводится проверка.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, - сообщили в ведомстве.
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