В Батайске инспектор ГИБДД сбил 9-летнего ребенка

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Батайске инспектор ОГИБДД сбил 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 11 июля около 14:15.

По предварительной информации, сотрудник ДПС за рулем «Шкоды Октавия» двигался во дворе на улице Славы,7. В этот момент на проезжую часть выбежал 9-летний пешеход. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребенка.

Родители в медицинское учреждение не обращались. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данному факту проводится проверка.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, - сообщили в ведомстве.

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