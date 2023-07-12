В Ростове 12 июля вновь ожидаются дожди

В городе с самого утра ожидаются дожди
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону вновь ожидаются дожди и переменная облачность. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
В среду, 12 июля, в городе с самого утра ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до +22…+23 градусов. Вечером в донской столице дождей не ожидается, а столбики термометров покажут +20 градусов. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. Ростовчанам стоит не забывать свои зонтики, а сильный ливень лучше переждать дома или других безопасных местах.
Отметим, что уже 13 июля в городе вновь будет солнечно и +27 градусов.
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