В Ростове 12 июля вновь ожидаются дожди

В городе с самого утра ожидаются дожди Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону вновь ожидаются дожди и переменная облачность. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В среду, 12 июля, в городе с самого утра ожидаются дожди. Днем воздух прогреется до +22…+23 градусов. Вечером в донской столице дождей не ожидается, а столбики термометров покажут +20 градусов. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду. Ростовчанам стоит не забывать свои зонтики, а сильный ливень лучше переждать дома или других безопасных местах.

Отметим, что уже 13 июля в городе вновь будет солнечно и +27 градусов.

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