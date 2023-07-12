В Ростовской области без вести пропали два мальчика

Родители пытались найти детей самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Фото: "ЛизаАлерт"

В Азовском районе без вести пропали два школьника. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Согласно опубликованной информации, 10-летнего Ростислава Тандура и 14-летнего Артема Андросова последний раз видели 11 июля. Мальчики не выходят на связь почти сутки. Родители пытались найти детей самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост Ростислава – около 155 сантиметров. У него нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения мальчик был одет в черную футболку в сеточку, такого же цвета шорты, красные трусы с белыми полосками и черные сланцы.

Рост Артема – около 160 сантиметров. У мальчика худощавое телосложение, светлые волосы и серо-желтые глаза. Он был одет в черную футболку, темно-синие джинсовые шорты и черные сланцы.

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