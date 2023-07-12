На Юге зерновому трейдеру оказали финансовую поддержку на сумму 156,4 рублей

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Компании, занимающейся закупкой и реализацией зерновых культур в Южном федеральном округе, ВТБ Лизинг передал 12 тягачей Sitrak С7Н и 12 прицепов к ним на сумму 156,4 млн рублей. Приобретенная техника поможет заказчику сформировать свой парк и обеспечить оперативную и эффективную логистику сырья в регионе.

Весь транспорт оформлен в лизинг на три года. Поставил тягачи официальный дилер марки Sitrak, а прицепы произвели на машиностроительном заводе компанией «Интерприцеп» в Ставрополе.

По общей системе налогообложения в течение всего срока аренды трейдер сможет снизить стоимость владения техникой на 62,5 млн рублей с учетом применения налоговых преференций. Для этого ему надо оптимизировать налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей.

Сделку оформили в подразделении лизинга в Москве, которое работает с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.