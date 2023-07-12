В Ростовской области из-за дождей ввели особый режим на объектах энергоснабжения

При необходимости могут задействовать 35 резервных источников электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за сильных дождей и штормового предупреждения ввели особый режим работы на объектах энергоснабжения. Об этом сообщили в филиале компании «Россети Юг» - «Ростовэнерго».

- К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 237 бригад: 1416 специалистов и 505 единиц спецтехники. При необходимости могут задействовать 35 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 4,1 Мвт, - проинформировали донские энергетики.

Напомним, штормовое предупреждение в Ростовской области сохранится до конца дня 12 июля. Синоптики прогнозируют ливни с грозами, градом и усилением ветра до 24 м/с.

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