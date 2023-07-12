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НовостиОбщество12 июля 2023 10:57

12 июля в Таганроге отметят 220-летие «Петровской пожарной охраны»

Сегодня огнеборцы организовали для земляков день открытых дверей
Ангелина СКИБА
Сотрудники пожарной службы открыли выставки. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Сотрудники пожарной службы открыли выставки. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Сегодня, 12 июля, в Таганроге отметят 220-летие со дня образования «Петровской пожарной охраны». В честь этого события в местные огнеборцы организовали день открытых дверей, рассказали в пресс-службе МЧС.

Сотрудники пожарной службы Таганрога открыли выставки на фасадах своих частей. Также вниманию земляков представили раритетные инструменты и образцы спасательной техники.

Напомним, широкое развитие мерам по предотвращению пожаров дал Петр I. Именно в годы его правления была создана одна из первых профессиональных пожарных команд.

- За многовековой период существования Пожарная охрана Таганрога развивается в положительную сторону благодаря опытным профессионалам своего дела. Специалисты решают ответственные задачи, изо дня в день проявляют смелость и готовность прийти на помощь горожанам в трудных ситуациях, - отметили на сайте управления МЧС России по Ростовской области.

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