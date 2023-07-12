В Азове водитель BMW 525 сбил насмерть девушку рядом с пешеходным переходом

Трагедия произошла ночью на улице Московской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Азове 33-летний водитель BMW 525 сбил насмерть 27-летнюю девушку. Предварительные детали случившегося рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, трагедия случилась около 23:30 11 июля на улице Московской. По основной версии, владелец иномарки совершил наезд в зоне видимости «зебры».

Из-за полученных травм девушка умерла до прибытия скорой помощи. Сейчас обстоятельства происшествия еще уточняют сотрудники полиции.

Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем, особенно около переходов. В таких местах всегда нужно снижать скорость.

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