Ростовчанка пытается получить компенсацию из-за потопов в квартире из-за дождей

Вода в квартиры ростовчан и в подъезд текла между в стыках плит. Фото: Раиса Маршалковская.

Квартиру ростовчанки, которая живет на улице Штахановской, несколько раз топило водой. Раиса Маршалковская считает, что в ситуации виновата управляющая компания, и хочет получить компенсацию.

Все началось несколько месяцев назад, когда сотрудники местной «управляйки» перестелили крышу. Сначала жильцы радовались, но продлилось это недолго. По словам хозяйки квартиры, дожди выявили недочеты в работе кровельщиков. Они застелили водостоки рубероидом, из-за чего на крыше образовалось «озеро». Вода постепенно начала просачиваться в квартиры жильцов. Люди вызывали аварийные бригады.

— 29 мая и 27 июня вместе с сотрудникам управляющей компании мы составляли акты, в которых зафиксировали причиненный ущерб. Они обещали все возместить, но потом пропали, — говорит Раиса Маршалковская.

На крыше все-таки расчистили водостоки, так что сейчас вода в квартиры не затекает. Однако, говорит Маршалковская, уже имеющиеся последствия прошлых потопов это не исправило. Сейчас в квартире сыро, штукатурка частично обвалилась.

Ростовчанка говорит, что не может получить компенсацию, поскольку организация не выходит на связь.

«КП — Ростов-на-Дону» также обратилась в управляющую компанию - за комментарием. По указанным на сайте номерам никто не ответил.

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