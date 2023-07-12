В Ростовской области стал известен прогноз чрезвычайных ситуаций на июль

В ближайшие дни могут происходить ландшафтные пожары Фото: Иван МАКЕЕВ

Местами по Ростовской области в ближайшие семь дней ожидаются ландшафтные пожары. Об этом говорится в прогнозе ученых ВНИИ ГОЧС о возможных чрезвычайных ситуациях.

- Возникновение единичных очагов природных пожаров, с учетом чрезвычайных и высоких классов пожарной опасности, прогнозируется в отдельных районах Ростовской области. При этом гидрологическая обстановка будет в целом соответствовать сезонным изменениям, - отметили специалисты.

Добавим, по данным Ростовского гидрометцентра, 14 и 15 июля днем на Дону должно быть +23-28 градусов, по югу и востоку возможно повышение температуры воздуха до +33 градусов. В отдельных территориях возможны кратковременные дожди.

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