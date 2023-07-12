В России разработали сервис по разблокировке доступа к онлайн-банку через банкомат

Фото: пресс-служба ВТБ.

По сообщению ВТБ, в банке разработали сервис по разблокированию доступа в клиентский онлайн-сервис с любом из 14 тысяч банкоматов по всей России. Раньше это было возможно только при обращении в отделение.

Воспользоваться новым сервисом можно, если клиент самостоятельно заблокировал доступ через онлайн-сервис, контакт-центр или офис банка.

Разблокировка учетной записи максимально безопасна в использовании — мошенники самостоятельно не смогут восстановить доступ. Для этого нужна пластиковая карта и пин-код.

— Скорость реакции на действия мошенников определяет сохранность средств клиентов. Мы стараемся разрабатывать для клиентов максимальное количество простых и понятных инструментов для самостоятельной блокировки и разблокировки учетной записи. Обычно клиентам доступны сервисы для блокировки доступа в самом ВТБ Онлайн, офисах продаж или контактном центре, — прокомментировал Никита Чугунов, старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса. — Ранее для разблокировки учетной записи клиентами необходимо было обращаться в офис банка. Теперь любой клиент может в любое время быстро разблокировать свою учетную запись в любом нашем банкомате. По оценкам, новым сервисом смогут воспользоваться более 50 тысяч клиентов в месяц.

По словам руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василия Палаткина, новое решение позволит на 40% снизить поток обращений за помощью в разблокировке доступа к сотрудникам в точках продаж и уменьшить количество звонков в контакт-центр более чем на 50 тысяч в год, а также снизить расходы за счет высвобождения времени сотрудников отделений и контактного центра.