В аэропорту Сочи пассажиры устроили давку из-за объявления о рейсе

Люди перепутали название городов и устроили разборки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Сочи пассажиры устроили давку после объявления о рейсе. Причем речь идет о городах с похожими названиями - Самара и Саратов. Об этом в среду, 12 июля, сообщают наши коллеги из «КП - Кубань».

По словам пассажиров, диктор предупредил, что рейс в Саратов задерживается. Якобы в этот же момент по громкой связи поступило сообщение о начале посадки на рейс в Самару. Но этот самолет должен был отправляться после саратовского. Позже, судя по сообщениям очевидцам, в аэропорту было объявлено, что посадка на самолет в Саратов уже завершена. И недоумевающие пассажиры отправились к стойке регистрации, чтобы выяснить ситуацию, спровоцировав давку.

Однако, все оказалось не так страшно. Как позже стало известно, пассажиры просто перепутали города.

- Изложенная пассажиром ситуация не соответствует действительности. В аэропорту Сочи объявления о начале посадки, ее завершении, а также о том, что она подходит к концу производятся автоматическим информатором по тексту, внесенному в программное обеспечение, - объяснили в пресс-службе аэропорта города-курорта Сочи.

В подтверждение своего заявления представители аэропорта опубликовали логи из программы. Документы подтверждают, что никакой ошибки в объявлениях не было. Но, стоит отметить, что объявления о вылете в Самару и Саратов шли один за другим. Часть пассажиров могла просто не расслышать, какие города объявляются и перепутать рейсы.

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