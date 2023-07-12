Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 15:27

В Ростове начался судебный процесс по делу об аксайских рынках

Один из подсудимых не пришел на слушание из-за болезни
Лейла МИРИШОВА
Во время заседания судья объявил, что слушание переносится на 19 июля.

Во время заседания судья объявил, что слушание переносится на 19 июля.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону перенесли судебное заседание по делу об аксайских рынках. Об этом сообщили в Гарнизонном военном суде.

Напомним, подсудимых обвиняют в создании и участии в преступном сообществе и незаконной передаче в аренду муниципальной земли. Сейчас фигурантами дела являются 16 человек, в числе которых и бывший глава Аксайского района.

Очередное слушание прошло 12 июля. Однако из-за неявки одного из обвиняемых и шести адвокатов заседание перенесли.

Во время заседания судья объявил, что слушание переносится на 19 июля. Причиной стало отсутствие одного из обвиняемых и шести адвокатов. Известно, что подсудимый не смог прийти из-за болезни.

Следующее заседание запланировано на 10.30 19 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков

Вчерашние продавцы гадают, что появится на их месте - новый микрорайон или логистический центр [видео]

(Подробности)