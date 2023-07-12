В Ростове начался судебный процесс по делу об аксайских рынках

Во время заседания судья объявил, что слушание переносится на 19 июля. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону перенесли судебное заседание по делу об аксайских рынках. Об этом сообщили в Гарнизонном военном суде.

Напомним, подсудимых обвиняют в создании и участии в преступном сообществе и незаконной передаче в аренду муниципальной земли. Сейчас фигурантами дела являются 16 человек, в числе которых и бывший глава Аксайского района.

Очередное слушание прошло 12 июля. Однако из-за неявки одного из обвиняемых и шести адвокатов заседание перенесли.

Во время заседания судья объявил, что слушание переносится на 19 июля. Причиной стало отсутствие одного из обвиняемых и шести адвокатов. Известно, что подсудимый не смог прийти из-за болезни.

Следующее заседание запланировано на 10.30 19 июля.

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