В Ростове строительство дорог к старому аэропорту закончат в 2026 году

Все работы планируют доделать в 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в 2026 году закончат строительство дорог к старому аэропорту. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Отметим, что разработку проектной документации по ним завершат в 2024 году. Эти работы проводятся за счет бюджета Ростовской области.

Областным и городским бюджетом предусмотрено финансирование в сумме 115 млн рублей. Уже проведены все конкурсные процедуры, заключены контракты на проектирование, — сообщил Алексей Логвиненко.

Так, реконструкция пройдёт на улице Бербековской, на участке от улицы Вересаева до проспекта 40-летия Победы. Также подрядчики построят развязку на пересечении с улицей Вересаева.

Запланировано строительство дороги от перекрестка улицы Вересаева с улицей Берберовской до въезда на территорию старого аэропорта с проспекта Шолохова. Кроме того пройдут работы по строительству транспортной развязки на пересечении въезда на территорию аэропорта и проспекта Шолохова.

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(Подробности)