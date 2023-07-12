В Чечне алабай насмерть загрыз 9-летнюю девочку

По факту случившегося следователи проводят проверку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне алабай насмерть загрыз 9-летнюю школьницу. Об этом сообщает «КП-Ставрополь» 12 июля.

По информации издания, ребенок гулял на заднем дворе частного дома. Малышка находилась в гостях у дяди. Сам родственник в этот момент находился в другом месте. Девочка подошла к загону для овец, который охранял алабай. В этот момент огромная собака набросилась на ребенка. На крики о помощи прибежал дядя, но было слишком поздно. От полученных травм девочка скончалась на месте. При этом, животное никого не подпускало к девочке. Хозяин дома позвал на помощь соседа, чтобы усыпить алабая.

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели девочки, правоохранительные органы устанавливают все причины и обстоятельства трагедии. По результатам разбирательств будет принято процессуальное решение.

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(Подробности)