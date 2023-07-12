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НовостиОбщество12 июля 2023 18:29

Больше 100 машин стоят в пробке на Крымском мосту 12 июля

Затор тянется на несколько километров со стороны Краснодарского края
Лейла МИРИШОВА
Затор тянется на несколько километров со стороны Краснодарского края

Затор тянется на несколько километров со стороны Краснодарского края

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Крымском мосту образовалась огромная пробка в начале июля. Она появилась на въезде на полуостров со стороны Кубани.

Как сообщает "КП-Крым", за две недели затор немного уменьшился. По данным на 12 июля, очереди добраться в Крым ждут 115 машин. При этом со стороны Керчи проезд свободный, пробки по направлению к досмотровым пунктам нет.

В начале недели, 10 июля, в заторе стояли более 1,3 тысячи машин. Чтобы въехать на полуостров, требовалось около шести часов ожидания. А рекорд зафиксировали 3 июля. Тогда затор растянулся на 13 километров.

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