Больше 100 машин стоят в пробке на Крымском мосту 12 июля

Затор тянется на несколько километров со стороны Краснодарского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Крымском мосту образовалась огромная пробка в начале июля. Она появилась на въезде на полуостров со стороны Кубани.

Как сообщает "КП-Крым", за две недели затор немного уменьшился. По данным на 12 июля, очереди добраться в Крым ждут 115 машин. При этом со стороны Керчи проезд свободный, пробки по направлению к досмотровым пунктам нет.

В начале недели, 10 июля, в заторе стояли более 1,3 тысячи машин. Чтобы въехать на полуостров, требовалось около шести часов ожидания. А рекорд зафиксировали 3 июля. Тогда затор растянулся на 13 километров.

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(Подробности)