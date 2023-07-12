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НовостиОбщество12 июля 2023 19:09

В Куйбышевском районе капремонт детского сада планируют завершить до конца ноября

На все необходимые работы выделили больше 155 млн рублей
Лейла МИРИШОВА
Во время капремонта учреждение сделают комфортным, безопасным и в соответствии с современными требованиями.

Во время капремонта учреждение сделают комфортным, безопасным и в соответствии с современными требованиями.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куйбышевском районе до конца ноября 2023 года закончат капремонт детского сада. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В прошлом году на все работы было выделено больше 155 млн рублей. Подрядчики занимаются ремонтом в соответствии с графиком. После всех работ детский сад «Колокольчик» вновь откроет свои двери для малышей.

Во время капремонта учреждение сделают комфортным, безопасным и в соответствии с современными требованиями.

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(Подробности)