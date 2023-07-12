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НовостиОбщество12 июля 2023 19:28

Ростовский климатолог Иошпа: Осадки с жарой будут и дальше чередоваться

Эксперт отметил, что климат меняется во всем мире
Лейла МИРИШОВА
Эксперт отметил, что климат меняется во всем мире

Эксперт отметил, что климат меняется во всем мире

Фото: Лейла МИРИШОВА

Ростовский климатолог Александр Иошпа рассказал, что происходит с погодой. Об этом сообщил FM-на-Дону.

По словам эксперта, в последние годы климат меняется во всем мире. Температура становится все выше - на сегодняшний день она достигла своего пика и начала стабилизироваться. В связи с этим увеличилась испаряемость, что приводит к дождям. Поэтому жара и дальше будет чередоваться с осадками.

Обильнее стал и град. По информации Всероссийского научно-исследовательского института - Мирового центра данных в Обнинске - максимум града на Дону фиксировали в 1950-1960-х годах. Теперь этот рекорд побит.

Доцент, кандидат географических наук, и.о.завкафедрой океанологии ЮФУ Александр Иошпа добавил, что градом можно управлять. Северо-Кавказская военизированная служба расстреливает облака специальными снарядами, чтобы превратить град в дождь. Таким образом можно уберечь посевы.

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