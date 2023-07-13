В Ростове 13 июля после затяжных дождей вновь ожидается солнечная погода

Днем воздух прогреется до +27 градусов
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону после дождей вновь вернется солнечная погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
В четверг,13 июля, в городе ожидается ясная погода. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а вечером столбики термометров покажут +21 градус. Порывы ветра в этот день достигнут девяти метров в секунду.
Отметим, что 14 июля горожан будет ждать жара до +30 градусов.
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