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НовостиОбщество13 июля 2023 4:38

В Ростове 13 июля после затяжных дождей вновь ожидается солнечная погода

Днем воздух прогреется до +27 градусов
Лейла МИРИШОВА
Днем воздух прогреется до +27 градусов

Днем воздух прогреется до +27 градусов

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону после дождей вновь вернется солнечная погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В четверг,13 июля, в городе ожидается ясная погода. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а вечером столбики термометров покажут +21 градус. Порывы ветра в этот день достигнут девяти метров в секунду.

Отметим, что 14 июля горожан будет ждать жара до +30 градусов.

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