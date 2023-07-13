Всего на поддержку агропромышленного комплекса направлено 8,6 млрд рублей Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ростовской области темпы финансирования АПК превышают прошлогодние. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

По словам первого замгубернатора Виктора Гончарова, с января по июнь на поддержку и развитие сельских территорий Ростовской области из всех уровней бюджетов направили больше 4,8 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года.

- Всего на поддержку АПК предусмотрено 8,6 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем на эту же дату в прошлом году, - добавил Виктор Гончаров.

Отметим, что на субсидирование сельхозпроизводителей в Ростовской области из федерального и регионального бюджетов выделили 3,9 млрд рублей. Кроме того, аграрии дона получили средства на производство зерновых культур – 195 млн рублей, а на производство молока – 237 млн рублей, на поддержку племенного животноводства выделили 170 млн рублей, гранты для малых форм хозяйствования на селе - 124 млн рублей, а развитие мясного животноводства - 96 млн рублей.

Кроме того, доведено уже 230 млн рублей на поддержку элитного семеноводства, что составляет 95% от лимита.

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