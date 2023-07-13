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НовостиОбщество13 июля 2023 5:43

В Ростовской области темпы финансирования АПК превышают прошлогодние

Всего на поддержку агропромышленного комплекса направлено 8,6 млрд рублей
Лейла МИРИШОВА
Всего на поддержку агропромышленного комплекса направлено 8,6 млрд рублей

Всего на поддержку агропромышленного комплекса направлено 8,6 млрд рублей

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ростовской области темпы финансирования АПК превышают прошлогодние. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

По словам первого замгубернатора Виктора Гончарова, с января по июнь на поддержку и развитие сельских территорий Ростовской области из всех уровней бюджетов направили больше 4,8 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2022 года.

- Всего на поддержку АПК предусмотрено 8,6 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем на эту же дату в прошлом году, - добавил Виктор Гончаров.

Отметим, что на субсидирование сельхозпроизводителей в Ростовской области из федерального и регионального бюджетов выделили 3,9 млрд рублей. Кроме того, аграрии дона получили средства на производство зерновых культур – 195 млн рублей, а на производство молока – 237 млн рублей, на поддержку племенного животноводства выделили 170 млн рублей, гранты для малых форм хозяйствования на селе - 124 млн рублей, а развитие мясного животноводства - 96 млн рублей.

Кроме того, доведено уже 230 млн рублей на поддержку элитного семеноводства, что составляет 95% от лимита.

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