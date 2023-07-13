В Ростовской области нашли без вести пропавших школьников

Мальчиков нашли 12 июля. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Азовском районе нашли живых без вести пропавших двух школьников. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, что ребята перестали выходить на связь 11 июля. Родители пытались найти детей самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Они на протяжении суток искали пропавших мальчиков.

По информации волонтеров школьников удалось найти живыми 12 июля. Мальчиков доставили домой к родителям. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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(Подробности)