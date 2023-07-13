В центре Ростова водитель авто оказалась в яме, размытой ливнем

Вчера на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Ростова-на-Дону во время ливня размыло дорожную яму, и в нее заехала машина. В итоге водитель сильно ударилась головой. Об этом рассказали очевидцы.

Ростовчане уточнили, что стали свидетелями происшествия поздно вечером 12 июля на улице Журавлева. Предварительно, после случившегося женщина смогла уехать с места аварии самостоятельно.

Напомним, вчера на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень. Ряд дорог оказались подтоплены. В целях безопасности действовало ограничение на проезд по улице Малиновского.

Сегодня, 13 июля, в донской столице синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днем воздух может прогреться до +27 градусов.

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