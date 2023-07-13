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НовостиПроисшествия13 июля 2023 6:45

В Ростове на Коммунистическом нашли тело умершего мужчины

Предварительно, он мог выпасть из окна
Ангелина СКИБА
Мужчина скончался до прибытия скорой помощи

Мужчина скончался до прибытия скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, на проспекте Коммунистическом, нашли тело умершего мужчины. Об этом утром 13 июля сообщили очевидцы.

Предварительно, скончался взрослый мужчина, он мог выпасть из окна. Известно, что на место происшествия вызывали скорую помощь, но медики уже не смогли ничем помочь и только констатировали гибель.

Напомним, ранее в Александровке насмерть разбилась девушка, которая выпала из окна жилой высотки.

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Ситуацию сейчас проясняют следователи (подробности)