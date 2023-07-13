Цены на бензин в Ростовской области за год повысились на два рубля

Ростовская область четвертая в ЮФО по стоимости бензина Фото: Олег ЗОЛОТО

Средняя стоимость бензина в Ростовской области за год изменилась на 2 рубля. Такой вывод можно сделать на основе данных Росстата, опубликованных по итогам первых декад июля 2022 и 2023 годов.

Так, на сегодняшний день бензин в целом по донскому региону стоит около 53,88 рубля за литр. Цифра за прошлый период составляет 51,88 рубля.

Литр топлива марки АИ-92 сейчас можно приобрести за 49,24 рубля, тогда как раньше он стоил 47,71 рубля. Плата за АИ-95 составляет 55,13 рубля против 53 рублей, а за АИ-98 и выше - 62,97 рубля против 60 рублей.

Дизельное топливо также повысилось в цене и сейчас составляет 55,55 рубля, а не 52,15 рубля, как в 2022 году.

Добавим, общая стоимость бензина по ЮФО в 2023 году составляет 53,67 рубля за литр. Ростовская область четвертая в рейтинге после Севастополя, Крыма и Адыгеи. Пятое место занимает Краснодарский край с общими расценками в 53,64 рубля за литр.

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