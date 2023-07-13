Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 9:24

В Ростове на территории СНТ «Урожай» устранили перебои с водой

Сейчас система работает в штатном режиме
Ангелина СКИБА
9 и 10 июля был организован подвоз воды в СНТ «Урожай»

9 и 10 июля был организован подвоз воды в СНТ «Урожай»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону решили вопрос с перебоями водоснабжения на территории СНТ «Урожай». Штатная работы системы была восстановлена с 12 июля. Неполадки устранили специалисты «Ростовводоканала».

- Перебои были связаны с выходом из строя частотного преобразователя насосной станции, - пояснил заместитель директора АО «Ростовводоканал» Сейран Срабионян.

Известно, что ход ремонтных работ также контролировала комиссия из сотрудников местной администрации, а также областных МинЖКХ и Минэнерго.

Напомним, 9 и 10 июля из-за коммунальных сложностей для жителей СНТ «Урожай» был организован подвоз воды. Об этом отчитались районные власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подачу воды в Зернограде планируют восстановить 16 июля

Сейчас организована работа водовозок (подробности)