В Ростове на территории СНТ «Урожай» устранили перебои с водой

9 и 10 июля был организован подвоз воды в СНТ «Урожай» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону решили вопрос с перебоями водоснабжения на территории СНТ «Урожай». Штатная работы системы была восстановлена с 12 июля. Неполадки устранили специалисты «Ростовводоканала».

- Перебои были связаны с выходом из строя частотного преобразователя насосной станции, - пояснил заместитель директора АО «Ростовводоканал» Сейран Срабионян.

Известно, что ход ремонтных работ также контролировала комиссия из сотрудников местной администрации, а также областных МинЖКХ и Минэнерго.

Напомним, 9 и 10 июля из-за коммунальных сложностей для жителей СНТ «Урожай» был организован подвоз воды. Об этом отчитались районные власти.

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