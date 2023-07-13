За первое полугодие на НЭВЗе выполнили плановые задания и подняли зарплаты работникам

НЭВЗ успешно выполнил план первого полугодия. Фото: Максим Максименко.

За первое полугодие 2023-го на Новочеркасском электровозостроительном заводе, успешно выполнили плановые задания - было изготовлено 238 секций локомотивов. Для Российских железных дорог — 84 магистральных электровоза переменного тока разной составности, а на коммерческий рынок поставили 10 грузовых локомотивов. Такие итоги работы подвели на предприятии, которое входит АО «Трансмашхолдинг».

НЭВЗ является крупнейшим налогоплательщиком Новочеркасска, который пополняет местный, областной и федеральный бюджеты. В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023», которая прошла в Екатеринбурге 10-12 июля, было подписано Соглашение с Правительством Ростовской области о сотрудничестве. Обе стороны заинтересованы в развитии промышленного потенциала и повышении инвестиционной привлекательности региона. В документе особо подчеркивается, что в приоритете у ведущего предприятия по производству электровозов для железных дорог — выпуск новой продукции по современным стандартам рынка. Свои подписи в Соглашении оставили замгубернатора Игорь Сорокин и генеральный директор компании Евгений Гридасов.

Завод был и остается социально ориентированным предприятием, ответственным работодателем, обеспечивающим занятость населения Новочеркасска. На предприятии реализуется целый комплекс мер по соцподдержке и укреплению благосостояния электровозостроителей. Так, в мае в очередной раз подняли зарплату от 6 до 12% для всех категорий персонала, что удалось реализовать благодаря эффективной работе вместе с руководством АО «Трансмашхолдинг». Также в компании принято регулярно мотивировать работников и контролировать, чтобы зарплата не отставал от среднего уровня дохода в Ростовской области.