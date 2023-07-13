Тизер криминальной комедии «Диагноз «Везучая» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро представляют Wink и more.tv

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный тизер криминальной комедии «Диагноз «Везучая» (16+) со звездой фильмов «Лед» и «Беспринципные» и Кириллом Кяро («Эпидемия», «Пассажиры») и Полиной Гухман, полюбившейся зрителям по фильмам «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Инсомния» в главных ролях. Премьера фильма состоится в августе 2023 года эксклюзивно в цифровом сервисе «Ростелекома» Wink и на more.tv. Производством комедии занимается «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией Legio Felix. Сериал пополнил линейки more originals и Wink Originals.

По сюжету красавица-оторва Лика в исполнении Аглаи Тарасовой славится в криминальных кругах тем, что в любой афере, будь то ограбление или рейдерский захват, приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном, которого играет Кирилл Кяро, несправедливо обвиненным в миллионном хищении.

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

- Съемки в проекте — это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, не способного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре драмеди, — поделился исполнитель главной роли Кирилл Кяро. — Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок.

В сериале также снялись Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие. Режиссер проекта — Кирилл Кузин, снявший «Сергий против нечисти», креативный продюсер и сценарист — Владимир Батрамеев.

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