Пользователям VK теперь доступен новый банковский сервис

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Новая опция оплаты платежей по QR-коду появилась в соцсети VK, по сообщению ВТБ. Функция доступна на устройствах iOS и Android.

Таким образом можно вносить плату за услуги ЖКХ, обучение в вузах, пребывание в детских садах. Налоги и штрафы оплачиваются так же.

- С момента запуска банка в VK два месяца назад мы старались сделать так, чтобы как можно больше клиентов могли решать здесь важные повседневные задачи. По статистике, в системе онлайн нашего банка более 5 миллионов платежей ежемесячно совершается именно по QR-коду из-за удобства и скорости. Поэтому мы запустили в банке в VK самую популярную повседневную услугу и будем продолжать расширять сервис современными опциями, чтобы довести его функционал до полноценного аналога мобильного приложения, — отметил руководитель управления «Мессенджеры и чат-боты» департамента цифрового бизнеса ВТБ Александр Раихин.

Отметим, что в июле пользователи VK получили еще одну возможность. Они смогли пополнять счета в банке со счетов других кредитных организаций через систему быстрых платежей (me2me). Алгоритм прост. В главном меню выбирается опция «Перевести», а затем — «Пополнение».

Пользователи платформы «Вконтакте», являющиеся клиентами банка, довольно часто общаются с чат-ботом банка. В 90 процентах случаев люди запрашивают баланс, в 60 – перевод через СБП.

Ожидается, что функционал онлайн-банка «ВКонтакте» в скором времени будет соответствовать полноценному аналогу мобильного приложения.