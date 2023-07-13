Более тысячи казаков-дружинников следят за безопасностью в Ростовской области

Казаки следят за безопасностью на воде и напоминают противопожарные правила. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области за безопасностью около водоемов следят не только спасатели, но и более 1 тысячи казаков-дружинников. Об этом сообщил директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений региона Петр Серов.

Казаки дежурят на пляжах, раздают памятки, а также проводят профилактические беседы и уроки безопасности с подростками, в том числе отдыхающими в пришкольных лагерях.

Детям рассказывают, в каких водоемах можно купаться, как плавать без угрозы для жизни, а также как вызвать спасательные службы в случае какого-либо происшествия. Ребятам прививают уважительное и бережное отношение к реке Дон.

Кроме работы, связанной с безопасностью на воде, казаки также следят за пожарной безопасностью и напоминают людям о запрете на разведение открытого огня - до 15 октября 2023 года в Ростовской области действует особый противопожарный режим.

- Задача всех органов власти, экстренных служб и казаков - сделать все, чтобы снизить количество чрезвычайных происшествий летом. Огромное значение имеет профилактическая работа, дружинники принимают в ней непосредственное участие, - подчеркнул Петр Серов.

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