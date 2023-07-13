В Таганроге планируют отремонтировать бассейн «Дельфин» до конца 2023 года

В целом по области пройдет ремонт 43 спортивных объектов Фото: Лейла МИРИШОВА

В Таганроге до конца 2023 года отремонтируют бассейн «Дельфин». Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Кроме того, в области планируют отремонтировать еще 43 спортобъекта. На эти цели выделили около 3,3 млрд рублей. На эти средства планируется завершить капитальный ремонт бассейна в Таганроге, работы в дворце спорта в городе Гуково и построить центр единоборств в Волгодонске. Также необходимо реализовать 23 проекта поддержки местных инициатив.

Сейчас в Ростовской области работает больше 10,9 тысячи спортивных комплексов, это на 123 объекта больше, чем в 2021 году.

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(Подробности)