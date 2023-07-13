В Новочеркасске произошла авария с эвакуатором и иномаркой

Происшествие случилось 13 июля на улице Харьковской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске в ДТП столкнулись эвакуатор и иномарка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 13 июля около 14:40.

По предварительной информации, 23-летний водитель эвакуатора двигался в сторону улицы Поворотной. Он нарушил правила расположения транспорта и врезался в «Шкоду Рапид», которая двигалась в попутном направлении. После чего иномарка столкнулась с «Ладой Ларгус»

К счастью, обошлось без пострадавших. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мать четверых детей погибла под колесами БВМ на глазах у мужа

Что известно о многодетной матери, которую сбила БМВ в Азове

(Подробности)