В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

ЧП произошло на перегоне станции Лихая – Каменская
Фото: Владимир ВОРСОБИН
В Ростовской области под колесами поезда умер 50-летний мужчина. Об этом сообщили в УТ МВД по СКФО. ЧП произошло на перегоне станции Лихая – Каменская
По предварительной информации, местный житель перебегал железнодорожные пути в неположенном месте, когда в этот момент на всей скорости ехал поезд «Адлер-Москва». Машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.
- Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - отметили в пресс-службе.
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