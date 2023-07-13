В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

ЧП произошло на перегоне станции Лихая – Каменская Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Ростовской области под колесами поезда умер 50-летний мужчина. Об этом сообщили в УТ МВД по СКФО. ЧП произошло на перегоне станции Лихая – Каменская

По предварительной информации, местный житель перебегал железнодорожные пути в неположенном месте, когда в этот момент на всей скорости ехал поезд «Адлер-Москва». Машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - отметили в пресс-службе.

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(Подробности)