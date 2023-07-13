С травмами ребенка доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Батайске водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 13 июля около 18:10.

По предварительной информации, 39-летний водитель «Мазды 6» двигался по улице Полевой. В тот момент на проезжую часть выбежала 8-летняя девочка. Водитель резко свернул в сторону, но задел боковым зеркалом ребенка. В результате чего малышка получила травмы и была доставлена в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Детали происшествия в сети сообщили очевидцы

(Подробности)