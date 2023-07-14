В последний рабочий день в Ростове ожидается небольшой дождь

Утром в городе ожидаются дожди
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону в последний рабочий день ожидается кратковременный дождь. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».
В пятницу, 14 июля, в донской столице вновь ожидаются дожди. Утром в городе синоптики прогнозируют кратковременные осадки. Днем выглянет солнце, а столбики термометров покажут +30 градусов. К вечеру вновь будет облачно, а температура воздуха составит +24 градуса.
Порывы ветра в этот день достигнут 11 метров в секунду.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мощный ливень в Ростове-на-Дону 12 июля 2023: прямая трансляция непогоды
Тропический ливень накрыл Ростов-на-Дону 12 июля 2023