В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появится третий платный участок

На все работы выделили 196 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» планируют построить третий платный участок. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Новый дорожный объект появится к концу октября 2023 года. Электронный аукцион объявила компания «Автодор». Подрядчикам необходимо построить платный участок протяженностью 156 километров. Он будет располагаться в границах Чертково и Каменска-Шахтинского. На эти цели выделили 196 млн рублей.

На эти деньги подрядчикам необходимо обеспечить поставку и пусконаладку оборудования для сбора платежей за проезд.

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(Подробности)