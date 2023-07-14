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НовостиОбщество14 июля 2023 5:16

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появится третий платный участок

Дорожный объект будет протяженностью 156 километров
Лейла МИРИШОВА
На все работы выделили 196 млн рублей

На все работы выделили 196 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» планируют построить третий платный участок. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Новый дорожный объект появится к концу октября 2023 года. Электронный аукцион объявила компания «Автодор». Подрядчикам необходимо построить платный участок протяженностью 156 километров. Он будет располагаться в границах Чертково и Каменска-Шахтинского. На эти цели выделили 196 млн рублей.

На эти деньги подрядчикам необходимо обеспечить поставку и пусконаладку оборудования для сбора платежей за проезд.

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(Подробности)