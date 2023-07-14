В Ростове ограничат движение на Еременко с 1 августа по 15 декабря

Автомобилистам стоит заранее выбрать маршрут
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове-на-Дону на улице Еременко ограничат движение транспорта из-за строительства линий скоростного трамвая. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог города.
Транспорт не сможет проехать с 1 августа по 15 декабря. Причиной ограничений стала модернизация инфраструктуры трамвая. Вероятнее всего, речь идёт о строительстве первых одиночных путей.
Отметим, что водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы избежать заторов.
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