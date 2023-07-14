Губернатор Василий Голубев возглавил список «Единой России» на выборах в Заксобрание Ростовской области

Выборы в донское заксобрание пройдут 10 сентября. Фото: правительство Ростовской области.

В четверг, 13 июля, в Ростове прошла конференция партии «Единая Россия», на которой был утвержден список кандидатов на выборы в Законодательное собрание Ростовской области.

На выборах, которые пройдут 10 сентября, партийный список возглавит губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также партийными лидерами на выборах стали атаман Шахтинского городского казачьего общества, участник спецоперации Дмитрий Суворов, главврач больницы скорой медицинской помощи в Новочеркасске, хирург-травматолог Борис Гуркин.

Отметим, что партийный список был утвержден тайным голосованием. В нем оказались как действующие депутаты, так и новые люди.

— В команде, которая пойдет бороться за мандаты в региональном парламенте, есть действующие депутаты, и есть новые люди. Уверен, это позволит не только сохранить преемственность и лучшие традиции в работе донского парламента, но и предложить новые сильные решения тех задач, которые ставят перед партией избиратели, — сообщил Василий Голубев. — Задач много, жизнь будет их менять, но должны быть неизменными напор, стремление депутатского корпуса выполнить свое предназначение. Людям нужны защита, забота, понимание перспектив развития территории, на которой они проживают.

— В списке кандидатов представлены учителя, врачи, социальные работники, представители промышленности, производства. И что самое отрадное — у нас в два раза увеличилось число представителей аграрного сектора. Это очень важно для Ростовской области, — отметил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. И конечно же, молодежь. Почти четверть кандидатов — это молодые люди в возрасте до 35 лет. Это как раз то поколение, которое вносит и в программу партии, и в реальную партийную жизнь большой элемент современности.

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