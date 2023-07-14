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НовостиОбщество14 июля 2023 7:41

Из-за ливней в Ростовской области 14 и 15 июля объявили штормовое предупреждение

Непогоду прогнозируют 14 и 15 июля
Дмитрий Кутепов
Регион накроют сильные дожди и ливни с грозой, градом и сильным ветром.

Регион накроют сильные дожди и ливни с грозой, градом и сильным ветром.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области, по данным синоптиков, вновь пройдут сильные дожди. Из-за этого донское МЧС объявило штормовое предупреждение.

В частности, непогода будет в пятницу, 14 июля, а также в субботу, 15 июля местами по области.

Синоптики прогнозируют, что регион накроют сильные дожди и ливни с грозой, градом и сильным ветром. Его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду, а утром и днем 15 июля — до 28 метров в секунду.

Напомним, что в среду, 12 июля, в Ростове прошли сильные дожди. Из-за этого на проспекте Буденновском чуть не утонул мужчина. К счастью, из потока воды его успели вытащить прохожие. А на пересечении переулка Журавлева и улицы Седова машина провалилась в яму, из-за чего пострадала женщина. При этом некоторые во время непогоды устроили фотосессию.

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