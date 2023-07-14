Дождливые и прохладные выходные прогнозируют в Ростовской области

Осадки будут сохраняться в течение двух дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дождливая и прохладная погода ожидается в Ростовской области в выходные 15 и 16 июля. Такой прогноз публикуют синоптики ростовского гидрометцентра.

По данным специалистов, 15 июля в большинстве районов пройдет небольшой дождь, в отдельных территориях — сильные осадки. Температура воздуха будет составлять +18 — +23 градуса. Порывы ветра могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду, по северу и востоку — до 19 — 24 метров в секунду.

На следующий день, 16 июля, потеплеет до +21 — +26 градусов. Сохранится кратковременный и умеренный дождь. Средняя скорость ветра — 8 — 13 метров в секунду, при грозе возможно усиление до 15 — 18 метров в секунду.