В Новочеркасске назначили нового председателя комитета по имуществу

Марина Суздаль работает в администрации Новочеркасска с 2012 года. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Новочеркасска новым руководителем стала Марина Суздаль. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Известно, что Александр Косинов, который возглавлял комитет с июня 2021 года, уволился по собственному желанию.

Марина Суздаль последние два года исполняла обязанности главного архитектора – руководителя управления архитектуры администрации Новочеркасска. А свою трудовую деятельность в администрации города она начала в КУМИ в 2012 году.

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