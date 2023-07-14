В Ростовской области полицейские присваивали себе премии подчиненных

Премии подчиненные полицейских не получали в 2021 и 2022 годах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области высокопоставленных бывшего и действующего сотрудников отдела полиции в Белой Калитве заподозрили в присвоении премий подчиненным. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФСБ России.

Правоохранители считают, что в 2021 и 2022 годах полицейские выписывали премии своим подчиненным, но те их не получали. Деньги они присваивали себе. При этом они даже придумали предлог для этого — якобы деньги шли для сотрудников контрольно-ревизионного управления областного главка полиции.

В отношении бывшего и действующего офицеров полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество», по которой им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в Ростовской области будут судить бывшего участкового, который из-за своей лени подделывал подписи прокурора.

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