В Волгодонске столкнулись два автомобиля «Лада»

Авария произошла в Волгодонске на улице Морской.

В четверг, 13 июля, в 22.37 в городе Волгодонске на улице Морской произошло ДТП с участием двух автомобилей «Лада», сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции области.

По предварительным данным ГИБДД, 35-летний водитель «Лады Калина» в момент аварии перестраивался в левую полосу движения, но не справился с управлением. Его машина выехала на встречную полосу, после чего врезалась в «Ладу Ларгус».

В аварии пострадал водитель «Калины». Ему на месте оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.

Напомним, что Новочеркасске в ДТП попал эвакуатор, спровоцировав столкновение с двумя автомобилями.

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