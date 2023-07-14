В Ростове военный вертолет зацепил провода линий электропередачи

В Ростовской области вертолет зацепил провода
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Ростовской области, недалеко от Чалтыря, днем, 13 июля, военный вертолет задел высоковольтные провода, сообщают очевидцы в соцсетях.
Предположительно, ЛЭП зацепило судно МИ-24. По словам свидетеля инцидента, после этого от посыпавшихся искр вспыхнула трава.
Известно, что уже к вечеру электрики восстановили оборванные провода. По факту случившегося идет проверка.
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