В Ростове военный вертолет зацепил провода линий электропередачи

В Ростовской области вертолет зацепил провода Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области, недалеко от Чалтыря, днем, 13 июля, военный вертолет задел высоковольтные провода, сообщают очевидцы в соцсетях.

Предположительно, ЛЭП зацепило судно МИ-24. По словам свидетеля инцидента, после этого от посыпавшихся искр вспыхнула трава.

Известно, что уже к вечеру электрики восстановили оборванные провода. По факту случившегося идет проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова жалуются на вертолеты, которые мешают спать

По рассказам очевидцев, махины с лопастями едва не задевают крыши домов (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"За ненадобностью": Дончанка продает вертолет бывшего мужа за четыре миллиона рублей

Жительнице Ростовской области воздушное судно досталось в качестве подарка [фото] (подробнее)