На Ростовскую область вновь обрушатся ливень с грозой

Порывы ветра во время непогоды могут достигать 28 метров в секунду. Фото: Дмитрий Кутепов

Синоптики прогнозируют, что в Ростовской области вновь будут идти сильные дожди с грозой и градом, а также сильным ветром. Из-за этого донское МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным чрезвычайного ведомства, до конца дня 14 июля, а также 15 июля, местами по области будет непогода. В пятницу скорость ветра может достигать 25 метров секунду, а в субботу — 28.

Напомним, что утром 14 июля на Ростов обрушился ливень. Из-за этого дороги оказались подтоплены водой. А вечером 12 июля донскую столицу затопило — в тот день за малым не утонул мужчина, а женщина пострадала в провалившейся в яму машине.

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