Ростовчане высказались за отечественные автомобили для чиновников

Идеи спикера Госдумы пересадить чиновников на отечественные автомобили поддержали 72% опрошенных. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Трое из четырех опрошенных жителей Ростова поддержали идею председателя Госдумы Вячеслава Володина пересадить чиновников на отечественные автомобили. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob среди экономически активных ростовчан.

Если быть точным, то идею спикера Госдумы поддержали 72% опрошенных. В комментариях они отметили: «При условии, что автомобили действительно будут произведены в РФ полностью до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей», «Очередная "маниловщина"»; «Пусть, как мы, мучаются с запчастями».

При этом 17% отнеслись отрицательно к такой инициативе: «Очередная «маниловщина».

Наибольшую поддержку — 68% — инициативы высказали те, кому еще не исполнилось 34 лет. По доходам — 79% — зарабатывают от 50 до 80 тысяч рублей.

Отметим, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил министру финансов Антону Силуанову обязать все госорганы и бюджетные организации перевести на отечественные автомобили.

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